الليلة.. سلة مصر تواجه غينيا في افتتاحية بطولة الأفروكان

يخوض المنتخب الوطني، اليوم الجمعة، أول مبارياته في بطولة الأفروكان أمام غينيا والمقرر لها أن تكون في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً. وتضم مجموعة الفراعنة غينيا وتونس خلال البطولة التي تقام في الفترة من 19 لـ 27 يوليو الجاري بمشاركة 12 منتخبا بمالي. تقام في الفترة من 19 لـ 27 يوليو الجاري بمشاركة 12 منتخبا بمالي. إليكم قائمة بعثة منتخب مصر والتي يترأسها المهندس إيهاب محسن عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، ويقود المنتخب فنياً عصام عبدالحميد. عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، ويقود المنتخب فنياً عصام عبدالحميد. وتضم قائمة المنتخب كلا من... هيثم كمال، باسم الليثي، أحمد هاشم، عمر هشام، وليد عبدالجواد، أحمد مهيب، رامي إبراهيم ، أحمد عزب، عمرو عبدالقادر، إبراهيم خالد، مصطفى مكاوي، عمر عزب.

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