رياضة | رسميا.. إف سي مصر يحصل على خدمات لاعب بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. إف سي مصر يحصل على خدمات لاعب بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولي نادي إف سي مصر، في الحصول على خدمات عبدالرحمن جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووقع عبدالرحمن جمال على عقود انتقاله لإف سي مصر، في حضور وكيليه عبدالرحمن إسماعيل وإسلام الشحات، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.