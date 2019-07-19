رياضة | علي طريقة اليوفنتوس.. المعد البدني للزمالك يجهز اللاعبين للدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي طريقة اليوفنتوس.. المعد البدني للزمالك يجهز اللاعبين للدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المعد البدني لنادي الزمالك أنطونيس كيزوس بإعادة نشر بعض الصور التي نشرها الموقع الرسمي لنادي الزمالك لتدريبات الفريق أثناء معسكر قبرص، وإضاف كيزوس لصور تدريبات الزمالك بعض الصور الآخري لتدريبات لاعبي اليوفنتوس الإيطالي وعنون كيزوس أسفل الصور "Zamalek VS Juve" في مقارنة بين طريقة الأعداد البدني في الناديين حيث ينتهج نفس الأسلوب المتبع في اليوفي عن طربق رفع اللياقة البدنية للاعبين بأستخدام الأساتيك المطاطية.