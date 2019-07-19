رياضة | العميد يؤكد على سيادة مصر للقارة الإفريقية

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حرص العميد أحمد حسن لاعب المنتخب الوطني السابق ومدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت الحالي، بالتعليق على نهائي بطولة الأمم الإفريقية بالقاهرة 2019.

ونشر حسن، صورة له، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، برفقة صورة وهو يرفع كأس الأمم الإفريقية.

وعلق أحمد حسن على الصور، قائلا: "مع انتهاء العرس الأفريقي نحب نفكر الجميع أننا أسياد أفريقيا ومازلنا وسنظل بإذن الله".