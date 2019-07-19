رياضة | قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة الجزائر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة الجزائر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخبا الجزائر والسنغال وجها لوجه في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك في تمام التاسعة مساءا على أرضية استاد القاهرة، في مباراة نارية.

وتنقل قناة "تايم سبورت" على التردد الأرضي المباراة، بجانب القناة الجزائرية الأرضية، التي تبث على النايل سات، والتي تمتلك حقوق بث مباريات محاربي الصحراء على مدار البطولة، منذ أن بدأت وحتى الختام.

وتبث القناة الجزائرية الأرضية عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال تردد 11680، استقطاب "أفقي"، وبمعدل ترميز 27500، وهو ما يتم ضبطه من خلال جهاز الاستقبال الخاص بك.