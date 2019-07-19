رياضة | عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن الحصول على توقيع محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة لضمه بداية من الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن عبد العاطي عقد جلسة مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك في الأيام الماضية ووقع للفريق الأبيض ويتبقى حسم الاتفاق بين إدارة الناديين.

وطلب دجلة الحصول على 30 مليون جنيه بجانب أحمد مدبولي من الزمالك نظير التفريط في خدمات محمد عبد العاطي ويعتبروه عنصر مهم وركيزة أساسية داخل الفريق.