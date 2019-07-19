رياضة | الأهلي ينعي سميرعدلي في وفاة شقيقته

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حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على تقديم واجب العزاء، للكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في وفاة شقيقته والتي وافتها المانية خلال الساعات الماضية بعد صراع طويل مع المرض.

وشيعت جنازة شقيقة سمير عدلي المدير الإداري مساء أمس، وسط حضور عدد كبير من الوسط الرياضي.