رياضة | الأهلي يطلق التطبيق الرسمي لخدمة أعضاؤه ومتابعة أخباره في كافة الفروع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطلق التطبيق الرسمي لخدمة أعضاؤه ومتابعة أخباره في كافة الفروع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق النادي الأهلي رسميا تطبيق الأعضاء Alahly members وهي المرة الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط التي يقوم فيها نادٍ بإصدار تطبيق (أبليكيشن) خاص يقدم جميع الخدمات لأعضائه؛ وعلى رأسها سداد الاشتراكات السنوية "أون لاين" دون الحاجة للذهاب إلى المقر، حيث يمكن للعضو سداد الرسوم، والحصول على بطاقة العضوية من قسم الاشتراكات، أو عن طريق خدمة التوصيل للمنازل ويمكن للأعضاء من خلال هذا التطبيق أيضا التعرف على جميع الخدمات التي يقدمها النادي، مثل قائمة المطاعم الموجودة في المقرات الثلاثة، ومواعيد التدريبات الخاصة بالفرق الرياضية في مختلف المراحل العمرية.

ومن المقرر إضافة خدمة سداد اشتراكات مدارس الألعاب ورسوم الرحلات وباقي الأنشطة المختلفة إلى التطبيق قريبا.

يتضمن التطبيق قسما خاصا بالشكاوى والمقترحات والاستفسارات، ويتم من خلاله التواصل المباشر بين أقسام إدارة النادي مع الأعضاء لتلبية رغباتهم.

ويتضمن التطبيق أيضا قسما خاصا بأخبار الأهلي، والفعاليات اليومية التي يشهدها على مدار الساعة في كافة فروعه.

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ويقدم التطبيق أيضا مسابقة يومية، حيث يتم حصر الإجابات الصحيحة واختيار ثلاثة فائزين في نهاية الشهر وتقديم جوائز قيمة لهم.

وتفاعل أعضاء النادي مع التطبيق الجديد فور صدوره وقام الآلاف بتحميله ودفع رسوم تجديد العضوية واستلام البطاقات من خلاله.