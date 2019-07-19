رياضة | مدرب حراس الأهلي: الشناوي يستحق لقب الأفضل في أمم إفريقيا وتوقع الفائز بكأس البطولة "صعب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب حراس الأهلي: الشناوي يستحق لقب الأفضل في أمم إفريقيا وتوقع الفائز بكأس البطولة "صعب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأنه من الصعب توقع من سيحرز لقب بطولة أمم إفريقيا وذلك عندما يلتقي فريقا الجزائر والسنغال مساء اليوم في المباراة النهائية التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"مباراة اليوم صعبة للغاية على كلا المنتخبين، ومن الصعب توقع من سيتوج باللقب، لأنهما يضمان مجموعة مميزة من اللاعبين".