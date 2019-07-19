رياضة | مدرب حراس الأهلي: الشناوي يستحق لقب الأفضل في أمم إفريقيا وتوقع الفائز بكأس البطولة "صعب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب حراس الأهلي: الشناوي يستحق لقب الأفضل في أمم إفريقيا وتوقع الفائز بكأس البطولة "صعب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"مباراة اليوم صعبة للغاية على كلا المنتخبين، ومن الصعب توقع من سيتوج باللقب، لأنهما يضمان مجموعة مميزة من اللاعبين".
وواصل "أتمنى أن يتم الإعلان اليوم عن فوز الشناوي بجائزة الحارس الأفضل، بعد المستوى الذي ظهر عليه بشهادة الجميع".
وتطرق سليمان للحديث عن أفضل لاعب في البطولة قائلا :"النجوم الكبار لم يقدموا مستواهم في البطولة حتى الآن، فعلى سبيل المثال ساديو ماني لاعب السنغال أو رياض محرز لاعب الجزائر، بينما أعجبني الثنائي عدلان قديورة متوسط ميدان محاربي الصحراء، وشوكويزي لاعب نيجيريا".
وواصل "أعتقد بأن مباراة اليوم بين الجزائر والسنغال ستحدد بشكل كبير اللاعب الأفضل في البطولة، فمن سيساهم في فوز منتخب بلاده باللقب سيتوج بالجائزة".
وعن جمال بلماضي وقدرته على قيادة الجزائر لتحقيق اللقب أكد :"بلماض مدرب مميز للغاية وفرض سيطرته على فريقه رغم أنه يضم كوكبة مميزة من اللاعبين".
وأتم حديثه "نتمنى أن تخرج المباراة في إطار الروح الرياضية، ومن يتوج باللقب نهنئه والخاسر نتمنى له التوفيق فيما هو قادم".