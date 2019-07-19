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رياضة | مدرب حراس الأهلي: الشناوي يستحق لقب الأفضل في أمم إفريقيا وتوقع الفائز بكأس البطولة "صعب"

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب حراس الأهلي: الشناوي يستحق لقب الأفضل في أمم إفريقيا وتوقع الفائز بكأس البطولة "صعب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأنه من الصعب توقع من سيحرز لقب بطولة أمم إفريقيا وذلك عندما يلتقي فريقا الجزائر والسنغال مساء اليوم في المباراة النهائية التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

 وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"مباراة اليوم صعبة للغاية على كلا المنتخبين، ومن الصعب توقع من سيتوج باللقب، لأنهما يضمان مجموعة مميزة من اللاعبين".

 وأضاف "من سينجح في تأمين دفاعه بشكل قوي، وقليل الأخطاء، قادر على الفوز بالكأس". وحول الحارس الأفضل في البطولة قال سليمان :"حتى الآن لا يوجد حارس مرمى نجح في لفت الأنظار باستثناء محمد الشناوي والذي أرى من وجهة نظري بأنه الأفضل".

وواصل "أتمنى أن يتم الإعلان اليوم عن فوز الشناوي بجائزة الحارس الأفضل، بعد المستوى الذي ظهر عليه بشهادة الجميع".

وتطرق سليمان للحديث عن أفضل لاعب في البطولة قائلا :"النجوم الكبار لم يقدموا مستواهم في البطولة حتى الآن، فعلى سبيل المثال ساديو ماني لاعب السنغال أو رياض محرز لاعب الجزائر، بينما أعجبني الثنائي عدلان قديورة متوسط ميدان محاربي الصحراء، وشوكويزي لاعب نيجيريا".

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وواصل "أعتقد بأن مباراة اليوم بين الجزائر والسنغال ستحدد بشكل كبير اللاعب الأفضل في البطولة، فمن سيساهم في فوز منتخب بلاده باللقب سيتوج بالجائزة".

وعن جمال بلماضي وقدرته على قيادة الجزائر لتحقيق اللقب أكد :"بلماض مدرب مميز للغاية وفرض سيطرته على فريقه رغم أنه يضم كوكبة مميزة من اللاعبين".

وأتم حديثه "نتمنى أن تخرج المباراة في إطار الروح ، ومن يتوج باللقب نهنئه والخاسر نتمنى له التوفيق فيما هو قادم".

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