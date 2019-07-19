رياضة | دي ليخت يفجر مفاجأة في سر انتقاله ليوفنتوس.. ويكشف سر قميصه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت يفجر مفاجأة في سر انتقاله ليوفنتوس.. ويكشف سر قميصه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو فريق يوفنتوس في حسم صفقة ماتياس دي ليخت ليدافع عن ألوان البيانكونيري في الموسم المقبل.

وكشف النجم الهولندي الشاب عن اسرار تفضيله اللعب ليوفنتوس على حساب كل من باريس وبرشلونة.

وقال دي ليخت: "لقد كانت عملية صعبة وطويلة، تفضيلي ليوفنتوس لقد نظرت لما هو جيد بالنسبة لي، واخترت في النهاية إيطاليا والانتقال ليوفنتوس على اللعب لباريس وبرشلونة".

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وتابع: "كان تحديًا كبيرًا، ويوفنتوس قدموا كل شئ لضمي كانت هناك أسباب ولكن الشعور كان أكثر، لقد أحببت الانتقال إلى هنا".

وواصل النجم الهولندي الشاب: "لقد قضيت في أياكس كل مسيرتي الكروية، وكان لدينا الكثير من اللاعبين الشباب، ولكن هنا لدينا عدد من أساطير كرة القدم، أتمنى التعلم من هؤلاء واكتساب خبرة أكبر، مثل بوفون وكيليني وكريستيانو، إنه تحد كبير لكنني أحب ذلك".

وأجاب عن سر ارتدائه القميص رقم 4 مع يوفنتوس أجاب قائلا: "بالنسبة لي رقم مميز، وكان متاحًا في يوفنتوس ولا يرتديه أي لاعب، وكثيرًا ما سمعت الأشياء الجيدة عن هذا الرقم في النادي، فخور بأنني أرتديه وأتمنى أن أحقق أشياء كبيرة به".