رياضة | الجونة يحفز لاعبيه للفوز على الزمالك بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجونة يحفز لاعبيه للفوز على الزمالك بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد مجلس إدارة نادي الجونة برئاسة نادر شوقي المشرف على النادي، منح لاعبيه مكافأت فورية في حال تحقيق الفوز على الزمالك، بالدوري العام.

وحرص حسام غالي مدير الكرة بالفريق، على عقد جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش المران، وأكد خلالها أنه سيتم صرف المكافأت لكل لاعب والتي تنص عليها لائحة النادي والموقع عليها اللاعبين في بداية الموسم، ولكن بشرط تحقيق نتيجة التعادل أو الفوز على الزمالك، بالمباراة المقبلة.

ويسعى الفريق الساحلي، للفوز بالمباراة والتأكيد على أحقيته بالبقاء في دوري الأضواء، بعدما نجا بالجولة الماضية من الهبوط للقسم الثاني.

ش ويلتقي الجونة الزمالك، عصر الأحد المقبل على ملعب الجونة بالغردقة، ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.