رياضة | أهلي جدة يخطط لحسم صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي

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أشارت تقارير صحفية إلى سعي إدارة النادي الأهلي السعودي لضم إبراهيم الزبيدي مدافع فريق التعاون.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة النادي الأهلي اقتربت من التعاقد مع الزبيدي؛ حيث كثفت الإدارة برئاسة عبدالله الصائغ جهودها للحصول على خدمات المدافع البالغ من العمر (30 عاماً).

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وجهزت إدارة النادي الأخضر عرضها الذي حددته لمدة ثلاث مواسم، آملة أن يجد عرضها القبول من النادي القصيمي.

والجدير بالذكر أن الأهلي يبحث عن بديل للمصري محمد عبدالشافي الذي تألق في المواسم الماضية الأهلي، ويضع الزبيدي في مقدمة خياراته.