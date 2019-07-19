شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة ماركا الإسبانية: مشاركة بنزيمة في خط هجوم الريـال لا جدال فيه والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تناولت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الجمعة، خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، لخط هجوم الفريق الملكي للموسم الجديد، وحلول الغريم التقليدي برشلونة في سوق الانتقالات قبل نهايته.

وقالت صحيفة ماركا في عنوانها، «زيدان حدد خط الهجوم، فينيسيوس على اليمين، وهازارد على اليسار، وبنزيما في العمق».. وأردفت الصحيفة «مشاركة كريم بنزيمة لا جدال فيها بالنسبة للمدرب زيدان».

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وخرجت صحيفة موندو ديبورتيفو بعنوان «ديفيد ألابا الحل».. وأضافت، «ألابا ظهير بايرن ميونخ، محبوب كثيراً لدى إدارة برشلونة، وعقده ممتد مع البافاري حتى 2021».

وقالت الصحيفة، «النادي الألماني لن يصعب عملية البيع بعد التعاقد مع لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد».

وقالت صحيفة سبورت، في العنوان الرئيسي «إدارة برشلونة قررت بيع كوتينيو وراكيتيتش للحصول على الأموال، قبل نهاية سوق الانتقالات».

وأوضحت الصحيفة «إيفان راكيتيتش لاعب مهم بالنسبة للمدرب فالفيردي، لكن الإدارة أصبحت ترى ضرورة بيعه».