شكرا لقرائتكم محارب: سنقاتل للتتويج بالدورى بعد تحويل تأخرنا فى الترتيب للصدارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى إسلام محارب، لاعب الأهلى أن اللاعبين لديهم إصرار على تحقيق الفوز فى المباراتين المقبلتين أمام المقاولون العرب والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى، مؤكدا أن الفريق كله سيبذل قصارى جهده من أجل حسم بطولة الدورى.

وقال إن لاعبى الفريق يقدرون أهمية المرحلة المقبلة التى تشهد استكمال خطوات الفريق لحسم بطولة الدورى، ويعرفون جيدا أهمية التركيز للفوز أمام المقاولون من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو الفوز بالدورى.

وأضاف: «قطعنا مشوارا طويلا، وتغلبنا على تحديات عديدة طوال الموسم ونجحنا فى تحويل تأخرنا فى الترتيب إلى الصدارة لذلك سنقاتل من أجل التتويج باللقب.

وأوضح محارب أن اللاعبين يمتلكون دوافع كبيرة والجميع يسعى للمشاركة فى مباراتى المقاولون العرب والزمالك من أجل المساهمة فى مشوار الفوز باللقب؛ لأن التتويج بالدورى وإسعاد جماهير النادى هو الأهم فى الوقت الحالى.