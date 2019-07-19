شكرا لقرائتكم الأهلى: رمضان صبحى جاهز لمواجهة المقاولون بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للأهلى جاهزية رمضان صبحى لمواجهة المقاولون المقبلة، بعد تعافيه تماما من آلام العضلة الضامة، التى كان يعانى منها خلال الأيام الماضية.
شدد الجهاز الفنى على أن اللاعب شفى تماما من الإصابة واصبح جاهزا للمشاركة وضمن الحسابات الفنية للمباراة.
أوضح أن اللاعب شارك بقوة فى تدريبات الفريق الجماعية أمس الخميس، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المحدد لها مساء الأربعاء القادم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.
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