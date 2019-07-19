شكرا لقرائتكم للمرة الثانية.. طه أفضل لاعب فى مباراة مصر والسويد بمونديال اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج عبد الرحمن طه حارس منتخب شباب اليد بلقب أفضل لاعب فى مباراة مصر و السويد لمونديال أسبانيا للمرة الثانية على التوالى .

وتألق عبد الرحمن فى مباراة المنتخب أمام السويد و التى شهدت فوز الفراعنة بنتيجة 32 /22.

ونجح منتخب مصر فى الفوز على استراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال صباح الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات أمس الخميس.

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ومن المقرر أن يلتقى منتخب شباب اليد مع كوريا الجنوبية غدا السبت ويختتم الدور الأول الاثنين أمام فرنسا.

ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة طارق محروس فى تحقيق نتيجة إيجابية فى هذه البطولة التى تعد من أبرز إعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2021 التى ستستضيفها مصر من أجل تدعيم الصفوف بعناصر شابة قوية .

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.