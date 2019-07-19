نادي الزمالك يضم 3 صفقات سوبر من العيار الثقيل خلال ساعات

صرح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بأنه خلال الفترة الحالية من الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بأنه يعكف داخل مكتبه، حتى يستقر على إنهاء 3 صفقات من العيار الثقيل وضم لاعبين إلى نادي الزمالك.

حيث قد صرح مرتضى، من خلال تصريحات تليفزيونية، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، قائلا:”أود أن أطمئن جماهير النادي، أعكف الآن في مكتبي على إتمام ثلاث صفقات سوبر”، وأضاف رئيس الزمالك:”لا أريد الحديث عن تفاصيل صفقات الموسم الجديد الآن، لأن الفريق مقبل على مرحلة حاسمة في نهاية الدوري للموسم الحالي”.

حيث قد نجح نادي الزمالك في أن يتم التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، وتم الاعلان عن اول صفقات نادي الزمالك في خوض منافسات الموسم الجديد 2019-2020.