القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال اليوم ومتابعة موعد مباراة نهائى دورى ابطال افريقيا 2019...

نتابع معكم من خلال هذا المقال تفاصيل القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال اليوم وهي مباراة نهائي البطولة الأفريقية مصر 2019، وتعتبر أهم مباريات اليوم هي مباراة نهائي امم افريقيا بين الجزائر والسنغال، المنتخبان اللذان صنفا من أول دور المجموعات على أنهما المرشحين الأقوى للبطولة نتيجة للأداء القوي والرائع من كل منتخب سواء كان الجزائر أو السنغال فكل منتخب منهم مدجج بالنجوم، وسنتابع معكم أيضا موعد مباراة نهائى دورى ابطال افريقيا واسماء المعلقين علي المباراة المرتقبة، تابعونا علي موقع عرب نيوز

يعد مشوار منتخب الجزائر ليس بالسهل أنه كان في مجموعة تم السنغال وكينيا وتنزانيا، فإستطاع أن يحصل على النقاط كاملة 9 نقاط، وبشباك نظيفة، ثم واجه في دور ال16 منتخب غينيا وإستطاع الإنتصار بأهداف أدم وناس ورياض محرز ويوسف البلايلي، ثم واجه منتخب ساحل العاج وقام بإقصائه بضربات الجزاء بتألق من الريس مبولحي، ثم أصطدم المنتخب في نصف النهائي بمنتخب نسور نيجيريا وإِستطاع إقصائه بهدف سيظل في الذكرى للرائع رياض محرز في آخر الثواني

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال اليوم

تتابعون القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال اليوم حيث تنقل مباراة الجزائر اليوم عبر 3 شاشات أولهم شبكة قنوات beIN SPORTS عبر قناتيها HD MAX 1 وHD MAX 2 وكما يتم عرض مباراة الجزائر ضد السنغال اليوم عبر قناة تايم سبورت المصرية وذلك عن طريق البث الأرضي الخاص بها”Time Sports” وكذلك القناة الجزائرية الأرضية بروجرام ناشيونال التي تم إعلان من خلال شاشتها أنها سوف تذيع مباراة نهائي بطولة الأمم الأفريقية “كان مصر 2019” ما بين الجزائر والسنغال.

موعد مباراة نهائى دورى ابطال افريقيا

19:00 مساء بتوقيت غرينيتش ولندن

20:00 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

21:00 مساء بتوقيت مصر

22:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

23:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

مراكز القوى في المنتخبين

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فمنتخب الجزائر يملك حارس مرمى قوي وهو الريس مبولحي ويملك خط دفاع قوي بقيادة جمال بن عمري ونصف ملعب بقيادة قديورة، أما بالنسبة لخط الهجوم الذي صنف أنه أقوي خط هجوم في البطولة يمتلك رياض محرز ويوسف البلايلي وبغداد بو نجاح، أما ع الجانب الآخر يمتلك منتخب السنغال أفضل مدافع في إيطاليا وهو كوليبالي وفي الأمام خط هجوم قوي بقيادة أسد التيرانجا ساديو ماني.

مقالات هامة جدا عليك متابعتها

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مباراة الجزائر والسنغال كاملة بتعليق حفيظ دراجي 2019

يبحث عشاق الساحرة المستديرة اليوم عن مباراة الجزائر والسنغال كاملة بتعليق حفيظ دراجي 2019 والذي يقوم بالتعليق علي قناة بسن سبورت ماكس الاولي، وسنوافيكم برابط متابعة ترددات بين سبورت والتي تعتبر من القنوات النالقة لمباراة الجزائر اليوم رسميا.

معلق مباراة الجزائر والسنغال

عصام الشوالي بين سبورت ماكس الثانية

حفيظ الدراجي بين سبورت ماكس الاولي

فهد العتيبي تايم سبورت

القنوات الناقلة لنهائي كاس افريقيا 2019 يتم البحث عن القنوات الناقلة لنهائي كاس افريقيا 2019 وهم قنوات بي ان سبورت ماكس العربية الاولي والثانية المشفرة بالتعليق العربي وقناة تايم سبورت بالتعليق المصري، كما يوجد العديد من القنوات الاخري التي تقوم ببث مباراة مثل: قناة التشاد

قناة بين سبورت الفرنسية

قناة ديكال بلاس

قناة ORTM

قناة يورو سبورت 2

تردد قناة كانل بلوس

تردد قناة اورانج سبورت

مشوار منتخب السنغال

كان أسود التيرانجا في مجموعة مع الجزائر وتنزانيا وكينيا وإستطاع أن يمر للدور التالي بأنه حصل على المركز الثاني ب6 نقاط ثم إستطاع إقصاء منتخب أوغندا ثم واجه منتخب بنين صاحب المفاجأة الأقوى في البطولة وإستطاع إقصائه ثم واجه منتخب تونس وإستطاع إقصائه بعد الإحتكام للوقت الإضافي.