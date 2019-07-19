تحليل وصراعات نهائي كأس الأمم الأفريقية (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
ينطلق فى تمام التاسعة من مساء اليوم على استاد القاهرة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال فى ختام الكرنفال الأفريقي.
المواجهة الحاسمة تشهد صراعات جانبية بخلاف المباراة الرئيسية وأبرزها صراع الثنائي ساديو ماني نجم ليفربول ورياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.
مواجهة جمال بلماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء وأليو سيسيه مدرب أسود التيرانجا صراع أخر يستحق المتابعة بعد أن قدم كلا المدربين الوطنيين درساً جديداً في قيمة المدرب المحلي وقدراته.
الخليج 365 يرصد أبرز الصراعات وكل ما يتعلق بالنهائي في تغطية خاصة:
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