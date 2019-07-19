كيف تشاهدها على "تايم سبورت"؟.. موعد ومعلقو ومحللو مواجهة نهائي كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ينتظر عشاق كرة القدم الأفريقية اليوم الأخير ببطولة كأس الأمم الأفريقية والذي سيهشد مواجهة الجزائر والسنغال فى التاسعة من مساء الجمعة على استاد القاهرة.

وتذاع المباراة فضائياً عبر قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR الناقل الحصري الفضائي للبطولة بتعليق حفيظ دراجي .

قناة تايم سبورت "البث الأرضي" أسندت مهمة التعليق على المباراة لعصام عبده ، فيما يقود سيف زاهر الاستديو التحليلي الذي يستضيف حسن شحاتة وحازم إمام وديديه دروجبا لتحليل المباراة.

وستكون قناة "تايم سبورت" على ترددين أرضي وفضائي؛ الأرضي هو UHF32 والفضائي هو 11449 أفقي، وتم نقل التردد الأرضي لنفس تردد القناة الثانية بحيث يسهل الوصول لها من خلال البحث التلقائي عبر الإريال الهوائي العادي.

تردد "تايم سبورتس" الأرضية بسيط للغاية يتمثل في الأجراء بعدة خطوات كالتالي:

- الحصول على إريال أو جهاز استقبال صغير داخلي أو خارجي إن أمكن.

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- توصيل الإريال بالتلفزيون وإلغاء توصيله بالريسفير.

- ضبط إعدادات التلفاز لاستقبال البث.

- البحث عن القنوات الأرضية من زر البحث الأوتوماتيك أو اليدوي.

- عند ظهور قناة تايم سبورتس قم بالخروج من إعدادات البحث وعمل حفظ للقناة الأرضية "Save And Exit"

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