ودية جديدة للأهلي استعدادا للمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
يخوض الأهلي مباراة ودية في السادسة مساء اليوم الجمعة أمام البلاستيك، ضمن الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب في مسابقة الدوري المصري.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الدوري الممتاز.
ويسعى الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين مع تجربة العديد من الأوراق الفنية قبل استئناف المباريات المتبقية في المسابقة.
وكان الأهلي استأنف تدريباته أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب العودة من معسكر إسبانيا.
يذكر أن الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين في المسابقة أمام كل من المقاولون والزمالك.
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