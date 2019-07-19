الأهلي يعلن جاهزية رمضان لمواجهة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الجهاز الفني للأهلي جاهزية رمضان صبحي لمواجهة المقاولون المقبلة، بعد تعافيه تماما من آلام العضلة الضامة التي كان يعاني منها خلال الأيام الماضية..

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال الموقع الرسمي للأهلي إن اللاعب تعافى تماما من الإصابة، وأصبح جاهزا للمشاركة وضمن الحسابات الفنية للمباراة.

وأضاف أن اللاعب شارك بقوة في تدريبات الفريق الجماعية أمس الخميس، ليصبح جاهزًا لخوض مباراة المقاولون.

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من جانبه، تحسنت حالة كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الذي يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة التي أجراها مؤخرًا في ألمانيا تحت إشراف البروفسيور فايلر.

وكان نيدفيد عاد من ألمانيا بعد الاطمئنان على ركبته، حيث خضع لفحوصات طبية أثبتت تحسن حالته وتقدمه في تنفيذ مراحل البرنامج التأهيلي ومن المقرر أن يستكمل البرنامج العلاجي في الجيم على هامش تدريبات الفريق الجماعية اليومية.

وأكد الجهاز الفني للأهلي حرصه على تنفيذ كريم نيدفيد لبرنامجه العلاجي بدقة ودون تسرع، مشيرا إلى أن التعجل في الدفع باللاعب في المراحل المتقدمة من التأهيل وتحديداً في تدريبات الجري حول الملعب أمر مرفوض تماما في الوقت الحالي، من أجل تجهيزه بشكل مثالي للعودة بقوة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين في المسابقة أمام كل من المقاولون والزمالك، فيما يلتقي الأبيض صاحب المركز الثالث بـ68 نقطة أمام الجونة والإسماعيلي ثم مباراة القمة بين القطبين بنهاية الشهر الجاري.