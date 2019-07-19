إسلام محارب يتحدث عن لقائي المقاولون والقمة وحماس لاعبي الأهلي للفوز بالدوري

أكد إسلام محارب ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اصرار اللاعبين على تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين ،مؤكدا أن الفريق كله سيقاتل من أجل حسم بطولة الدوري.
وقال إن لاعبي الفريق يقدرون أهمية المرحلة المقبلة التي تشهد استكمال خطوات الفريق لحسم بطولة الدوري، ويعرفون جيدا أهمية التركيز للفوز أمام المقاولون من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو الفوز بالدوري.
وأضاف: «قطعنا مشوارا طويلا، وتغلبنا على تحديات عديدة طوال الموسم ونجحنا في تحويل تأخرنا في الترتيب إلى الصدارة لذلك سنقاتل من أجل التتويج باللقب.
وأوضح محارب أن اللاعبين يمتلكون دوافع كبيرة والجميع يسعى للمشاركة في مباراتي المقاولون العرب والزمالك من أجل المساهمة في مشوار الفوز باللقب؛ لأن التتويج بالدوري وإسعاد جماهير النادي هو الأهم في الوقت الحالي.
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