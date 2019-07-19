الأرجنتين أو أوروغواي تستضيف نهائي مونديال 2030

ستستضيف الأرجنتين أو أوروغواي نهائي مونديال 2030، وذلك في حال تم اختيار ملف التنظيم المشترك لهاتين الدولتين لتنظيم المسابقة.
هذا ما صرح به المنسق العام لمبادرة الترشيح المشترك، فرناندو مارين، لوسائل الإعلام عقب انتهاء اجتماع مجموعة العمل متعددة الأطراف الذي شمل وزراء وسفراء من الأربعة دول التي تقدمت لاستضافة البطولة بقصر الحكومة في أسونسيون.
كما تم الإعلان عن أن تشيلي وباراغواي ستستضيفان مبارتي الدور نصف النهائي للبطولة.
وأوضح مارين أن البلد الذي لن يستضيف المباراة النهائية سيستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة، وأكد أيضاً أن مباراة تحديد المركز الثالث ستستضيفها إما تشيلي أو باراغواي.
وأكد مارين أيضاً أن ملف الترشيح المشترك لأمريكا الجنوبية لاستضافة مونديال 2030 سيتنافس مع ملفين أوروبيين أحدهما بين (إنجلترا وإيرلندا) والآخر بين (إسبانيا والبرتغال).
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