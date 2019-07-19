كلوب يحسم مستقبله مع ليفربول

أكد المدرب الألماني يورغن كلوب التزامه الاستمرار مدرباً لفريق ليفربول الإنجليزي للأعوام الثلاثة المتبقية من عقده “على أقل تقدير”، وذلك مع انطلاق بطل أوروبا في كرة القدم، في جولة تحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة.

وأبدى كلوب استغرابه لسؤاله من قبل الصحافيين عن تقارير تشير لإمكانية رحيله مع نهاية عقده في 2022، قائلاً: “لا أعتقد أنه يتم طرح هذا السؤال على العديد من الناس قبل ثلاثة أعوام من انتهاء عقدهم”.

وأضاف: “سنرى، لماذا علينا أن نفكر بهذا؟ على أقل تقدير 3 أعوام، هذه هي الإجابة، على الأقل 3 أعوام”، في إشارة إلى فترة بقائه.

وقاد كلوب فريق “الحمر” في موسم 2018-2019 لإحراز لقبهم السادس في مسابقة دوري الأبطال، لكنه فشل في إحراز لقب الدوري المحلي حيث أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

وكانت شبكة إي إس بي إن الأمريكية قد أشارت الشهر الماضي إلى أن كلوب يفكر بأخذ إجازة طويلة عند نهاية عقده مع ليفربول، بينما ألمح وكيل أعماله إلى أنه قد يكون مهتماً بتدريب المنتخب الألماني خلفاً ليواكيم لوف المرتبط بعقد مع “المانشافت” حتى 2022.

وشدد كلوب على أن اهتمامه ينصب حالياً على تحضيرات فريقه للموسم المقبل، والذي يستعد لخوض 3 مباريات ودية تبدأ الجمعة، أمام فريقه السابق بروسيا دورتموند الألماني في ساوث بند، إنديانا.

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وأوضح: “أنا متحمس لإجراء التمرين الحقيقي الأول”، مشيراً إلى عدم إيلائه الأهمية للنتائج التي سيحققها فريقه خلال هذه الجولة “حتى الآن تسير الأمور بشكل جيد، ولكن هناك الكثير من العمل للقيام به، لعبنا بمستوى معين الموسم المنصرم ويتوجب أن يكون القاعدة لما نتوقع من أنفسنا في الموسم المقبل”.

وأردف قائلاً: “الأمر لا يتعلق بالنتائج، بل بالأداء وما زالت هناك مساحة للتطور وهذا ما نعمل عليه، نعرف ذلك”.

ولم تكتمل صفوف ليفربول بعد بسبب ارتباط عدد من لاعبيه مع منتخبات بلادهم، فالحارس البرازيلي أليسون ومواطنه المهاجم روبرتو فيرمينو اللذين توجا مع منتخب بلادهما بلقب كوبا أمريكا لن يلتحقا بصفوف الفريق في جولته الأمريكية، كما يغيب المهاجم المصري محمد صلاح بعدما شارك مع منتخب “الفراعنة” في كأس أمم أفريقيا على أرضه، وأيضاً السنغالي ساديو ماني الذي يخوض اليوم الجمعة، نهائي هذه البطولة ضد الجزائر.

ورأى كلوب أن هذه الغيابات ستجعل التحضيرات “مختلفة عن الموسم المنصرم مع انضمام اللاعبين في وقت متأخر، كما حصلنا على عطلة أقصر من بقية الأندية لأننا خضنا نهائي مسابقة دوري الأبطال بعد 3 أسابيع من نهاية الدوريات الأوروبية”.

وتابع: “هذا هو الحال، ونحن نعرف ذلك وقد خططنا لذلك، يجعل ذلك الأمور أصعب من أي فترة تحضيرية سابقة، ولكن هكذا هي الأمور”.