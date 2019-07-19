برشلونة يوجه أنظاره نحو النمساوي دافيد ألابا

ذكرت تقارير صحافية أن نادي برشلونة يصوب أنظاره نحو المدافع النمساوي دافيد ألابا الذي يلعب بين صفوف بايرن ميونخ.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الخطة الأساسية للبرسا هي التعاقد مع لاعب ريال بيتيس، جونيور فيربو، الذي يبلغ من العمر 22 عاماً.

وعلى الرغم من أن فيربو ظهير هجومي وقوي وسريع، يعتقد النادي الكاتالوني أن المبلغ المطلوب من بيتيس مقابل التنازل عن لاعبه كبير جداً، لا سيما وأنه سيقوم بدور ثانوي كبديل لجوردي ألبا، ويرفض اللجوء لشرطه الجزائي الذي يصل إلى 50 مليون يورو.

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وفي هذا الإطار، قام “البلاوغرانا” بتفعيل خطة بديلة للتعاقد مع ظهير قوي ينافس ألبا في مركز الظهير الأيسر، ويعد النمساوي صاحب الـ27 عاماً هو الخيار الأفضل لهذه المهمة.

ولن يواجه برشلونة مقاومة كبيرة من البايرن لا سيما وأن عقد اللاعب سينتهي في 2021 لذلك لا يستبعد النادي البافاري بيع المدافع النمساوي هذا الصيف خاصة وأن لديه خطط لتجديد دماء الفريق.

من جانبه، لا يريد ألابا تجديد عقده مع البايرن ولا يستبعد الرحيل عن قلعة أليانز آرينا كما ألمح في تصريحات أدلى بها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.