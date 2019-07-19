دي ليخت يكشف سر حديثه مع رونالدو

قال مدافع يوفنتوس الجديد ماتيس دي ليخت اليوم الجمعة، إنه فكر في الانتقال لبطل دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم قبل أن يطلب منه كريستيانو رونالدو ذلك.

وأعلن يوفنتوس ضم اللاعب الهولندي البالغ عمره 19 عاماً وأحد أبرز المواهب الواعدة في العالم حالياً أمس الخميس، من أياكس أمستردام مقابل 75 مليون يورو (84.39 مليون دولار).

وقال دي ليخت الشهر الماضي إن البرتغالي رونالدو طلب منه الانتقال إلى يوفنتوس بعد مواجهتهما في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وأوضح في أول مؤتمر صحافي له بعد الانضمام ليوفنتوس: “بعد النهائي تأكدت من أنني أريد الالتحاق بصفوف يوفنتوس حقاً، كان من الإطراء الشديد أن يطلب مني رونالدو ذلك لكن هذا لم يصنع الفارق”.

وأضاف: “تحدثت مع (المدرب) ماوريتسيو ساري من أجل التعارف وكان أحد الأسباب التي دفعتني للمجيء، سمعت الكثير من الأشياء الجيدة عنه وأحب فلسفته في اللعب وطريقة تحضير الدفاع”.