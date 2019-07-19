دي ليخت: يوفنتوس أظهر أنه يريدني حقاً

قال الهولندي ماتياس دي ليخت خلال تقديمه اليوم الجمعة، كلاعب جديد في صفوف يوفنتوس إنه اختار النادي الإيطالي رغم اهتمام أندية أخرى كبيرة بضم لأنه أظهر “حقاً” أنه يريده.

وانضم دي ليخت (19 عاماً) إلى اليوفي مقابل 85.5 مليون يورو بعدما كان قائداً لأياكس الموسم الماضي، وأوضح أن “الضغط ليس مشكلة” بالنسبة له، مؤكداً أن البرتغالي كريستيانو رونالدو اقترح عليه الانضمام لليوفي في بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة.

وقال دي ليخت في مؤتمر صحافي لتقديمه: “إيطاليا معروفة بأنها أرض الدفاع وهذا بالنسبة لي تحد، يوفنتوس أبدى ثقة، وأبدى حقاً أنه يريدني، أنا فخور بكوني هنا، كانت هناك عوامل كثيرة ولكن في النهاية تصنع المشاعر الفارق”.

وأضاف: “إنه حِمل ثقيل، أول خطوة خارج بلدي، عليّ في البداية التأقلم، وأنا فخور باستقبال الجماهير لي وأتمنى رد ذلك لهم”.

وتحدث الهولندي الذي أقصى اليوفي بهدف بالرأس في بطولة دوري الأبطال الأخيرة، عن لقائه بكريستيانو خلال مواجهة البرتغال وهولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال: “كنت أفكر في تلك اللحظة عن المكان الذي سأذهب إليه بعد الصيف، كانت لدي فكرة ولكني كنت عازم على اتخاذ قرار بعد دوري الأمم، والذهاب في عطلة وبعدها الذهاب إلى نادي جديد، من الجيد أن يسألني لاعب مثل كريستيانو في ذلك التوقيت عما إذا كنت أريد الانضمام ليوفنتوس”.

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ولتجاوز عروض برشلونة وباريس سان جيرمان، دفع يوفنتوس 85.5 مليون لأياكس وعرض على دي ليخت عقداً بـ12 مليون يورو صاف، ولكن الهولندي أكد أن ذلك لا يمثل ضغطاً له.

وقال: “الضغط أمر عادي، حين يدفع ناد أموالاً كثيرة فيك يكون عليك الكثير من الضغط، ولكن لو كنت تريد أن تصبح لاعباً كبيراً فعليك تحمل ذلك، الأمر لا يمثل مشكلة بالنسبة لي، أريد أن أظهر قيمتي في الملعب”.

وسيرتدي دي ليخت القميص رقم 4 في اليوفي “كنت أرتدي رقم 4 في أياكس في فرق الشباب، وكذلك في الفريق الأول، كان الرقم متاحاً في اليوفي وسمعت قصص عظيمة عن (الأوروغوياني) بابلو مونتيرو (الذي ارتداه في مرحلة الشباب)، وأنا فخور بارتدائه وأتمنى أن أصنع أشياء عظيمة هنا”.

وبسؤاله عن مثله الأعلى، أشار اللاعب إلى فابيو كانافارو، نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق.

وقال: “حين كنت في السادسة أو السابعة كنت أعشق كانافارو، لقد فاز بكأس العالم في 2006 والكرة الذهبية، كنت في ذلك الحين مشجعاً كبيراً له، وكنت مشجعاً ليوفنتوس حينما كنت صغيراً”.

وأكد أنه يسعى للتتويج بكل البطولات الموسم المقبل مع اليوفي: “أريد الفوز بكل شيء، فريق مثل يوفنتوس يريد الفوز بكل شيء وهذا لن يتغير هذا العام”.