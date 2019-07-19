عبد الرحمن طه أفضل لاعب في مباراة مصر والسويد بمونديال شباب اليد

حصل عبدالرحمن طه حارس مرمي منتخب مصر لكرة اليد للشباب، على جائزة رجل مباراة مصر والسويد، التي أقيمت اليوم الجمعة، في إطار الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات بكأس العالم للشباب التي تحتضنه إسبانيا.

بذلك حصد عبدالرحمن طه على رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي، حيث نال الجائزة أمام نيجيريا في المباراة السابقة.

وفاز المنتخب المصري على نظيره السويدي بنتيجة 32 - 22، ليواصل

انتصارته بمونديال الشباب، حيث فاز في الجولتين الماضيتين على منتخبات استراليا ونيجيريا، ليتصدر بذلك ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يلتقي بنظيره الكوري الجنوبي غدًا السبت ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بمونديال شباب اليد.