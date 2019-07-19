رمضان صبحي جاهز للمشاركة في مباراة الأهلي والمقاولون

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية رمضان صبحي لمواجهة المقاولون المقبلة، بعد تعافيه تماما من آلام العضلة الضامة التي كان يعاني منها خلال الأيام الماضية. منها خلال الأيام الماضية. وقال الجهاز الفني إن اللاعب شفي تماما من الإصابة واصبح جاهزا للمشاركة وضمن الحسابات الفنية للمباراة. للمباراة. وأوضح أن اللاعب شارك بقوة في تدريبات الفريق الجماعية أمس الخميس ، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المحدد لها مساء الأربعاء القادم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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