منتخب مصر لليد يكتسح السويد ويتصدر مجموعته بكأس العالم للشباب

اكتسح منتخب مصر لكرة اليد نظيره السويدي بنتيجة 32 - 22، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، وذلك في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بكأس العالم لكرة اليد

تحت 21 عامًا في نسختها الــ22 التي تحتضنها إسبانيا.

وبذلك يواصل منتخب مصر تألقه، بفوزه الثالث بكأس العالم، حيث فاز في الجولتين الماضيتين

على استراليا 44 - 17 ونيجيريا 47 - 30.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر بنظيره الكوري الجنوبي غدًا السبت ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثانية بمونديال الشباب برصيد ست نقاط.