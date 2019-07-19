الأهلي يؤكد تحسن حالة كريم نيدفيد

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحسن حالة كريم نيدفيد الذي يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة التي أجراها مؤخرًا في ألمانيا تحت إشراف البروفسيور فايلر.

وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب عاد من ألمانيا

خلال الأيام الماضية بعد الاطمئنان على ركبته، حيث خضع لفحوصات طبية أثبتت تحسن حالته وتقدمه في تنفيذ مراحل البرنامج التأهيلي ومن المقرر أن يستكمل البرنامج العلاجي في الجيم على هامش تدريبات الفريق الجماعية اليومية.

وأكد الجهاز الفني حرصه على تنفيذ كريم نيدفيد لبرنامجه العلاجي بدقة ودون تسرع ، مشيرا إلى أن التعجل في الدفع باللاعب في المراحل المتقدمة من التأهيل وتحديداً في تدريبات الجري حول الملعب أمر مرفوض تماما في الوقت الحالي ؛ من أجل تجهيزه بشكل مثالي للعودة بقوة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.