صور.. وزارة الرياضة تنظم جولة سياحية جديدة لرئيس الفيفا بمنطقة الأهرامات

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الآثار جولة سياحية جديدة لرئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو بمنطقة الأهرامات بالجيزة وذلك على هامش تواجده في مصر لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية التى تختتم اليوم الجمعة. تختتم اليوم الجمعة. واستمع انفانتينو خلال الجولة الى شرح كامل للمنطقة الأثرية كما قام بزيارة الأهرامات وتمثال أبوالهول. أعرب عن سعادته بمشاهدة أحد أبرز علامات الحضارة المصرية القديمة والنقوش الفرعونية على الجدران وطرق بناء قدماء المصريين للأهرامات ونحت تمثال ابو الهول ، مشيرا إلى أن هذه الآثار تعبر عن حضارة مصر العريقة والتى تمثل تاريخ بلد بأكمله. الحضارة المصرية القديمة والنقوش الفرعونية على الجدران وطرق بناء قدماء المصريين للأهرامات ونحت تمثال ابو الهول ، مشيرا إلى أن هذه الآثار تعبر عن حضارة مصر العريقة والتى تمثل تاريخ بلد بأكمله. وفى نهاية الجولة حرص على التقاط بعض الصور التذكارية . Advertisements

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