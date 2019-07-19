رياضة | الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات لضم عواد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات لضم عواد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة دخول مسئولو القلعة الحمراء في مفاوضات مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر بأن الأهلي لم يفاوض عواد ولم يسعى لضمه في الوقت الحالي، لأن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من الحراس.

وتابع المصدر بأن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي لم يطلب من إدارة الأهلي التعاقد مع حراس مرمى.

وبات عواد قريبا من الانتقال للزمالك، حيث وقع الحارس الدولي على عقود انضمامه للفريق الأبيض، ويتبقى فقط اتفاق مسئولو الزمالك مع نظائرهم في الإسماعيلي لإتمام الصفقة.