رياضة | حارس الأهلي يطلب الرحيل ولاسارتي يرفض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الأهلي يطلب الرحيل ولاسارتي يرفض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طلب علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق السماح له بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وجاء طلب لطفي بالرحيل عن الأهلي لصعوبة حصوله على فرصة المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأحمر، في ظل اعتماد مارتن لاسارتي المدير الفني على الثنائي محمد الشناوي وشريف إكرامي.
ويرغب لطفي في العودة للمشاركة بصفة مستمرة في المباريات مثلما كان في إنبي وذلك قبل الانصمام للأهلي.
وطلب لاسارتي من لطفي عدم التفكير في هذا الأمر وأكد له تمسكه بالبقاء ضمن صفوف الأهلي، مبديا قناعته له بمستواه وإمكانياته.