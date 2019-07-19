رياضة | حارس الأهلي يطلب الرحيل ولاسارتي يرفض

وجاء طلب لطفي بالرحيل عن الأهلي لصعوبة حصوله على فرصة المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأحمر، في ظل اعتماد مارتن لاسارتي المدير الفني على الثنائي محمد الشناوي وشريف إكرامي.

ويرغب لطفي في العودة للمشاركة بصفة مستمرة في المباريات مثلما كان في إنبي وذلك قبل الانصمام للأهلي.

وطلب لاسارتي من لطفي عدم التفكير في هذا الأمر وأكد له تمسكه بالبقاء ضمن صفوف الأهلي، مبديا قناعته له بمستواه وإمكانياته.