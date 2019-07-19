رياضة | مصر تحقق الفوز الثالث لها بمونديال شباب اليد على السويد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تحقق الفوز الثالث لها بمونديال شباب اليد على السويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز منتخب مصر للشباب لكرة اليد على نظيره السويدي فى ثالث مباريات بكأس العالم لكرة اليد تحت ١٨ سنة وذلك بنتيجة ٣٢-٢٢ .

وتستضيف اسبانيا بطولة مونديال شباب اليد و التي انطلقت منذ الثلاثاء وتستمر حتى 28 من يوليو الجاري بمشاركة 24 منتخبا.

وحقق منتخب شباب اليد حتى الآن الفوز في جميع مبارياته منذ انطلاق مشواره ، حيث فاز على كل من استراليا و نيجيريا ثم السويد.

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ويقع المنتخب ضمن المجموعة التي تضم منتخبات: فرنسا والسويد ونيجيريا وكوريا الجنوبية.

و تضم بعثة المنتخب الوطني للشباب:

مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، وطارق محروس المدير الفنى، هانى الفخرانى المدرب المساعد، وعمرو عصام أخصائى العلاج الطبيعى، - ومحمد سليمان المدير الإدارى ومحلل الأداء الفني.

وتضم قائمة اللاعبين:

عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.