رياضة | 2 مليون دولار تفصل استمرار حمد الله مع النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 2 مليون دولار تفصل استمرار حمد الله مع النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي النصر ستجتمع مع وكيل أعمال المغربي عبدالرازق حمد الله مهاجم الفريق من أجل تحسين عقده.

وتسعى إدارة العالمي إلى تعديل عقد الثنائي الدوري المغربي عبدالرزاق حمد الله ومواطنه نور الدين أمرابط.

وتأتي رغبة نادي النصر في تعديل عقد حمد الله جاءت بسبب مستواه القوي الذي ظهر به الموسم الماضي بالإضافة إلى رغبتهم في إقناعه بالبقاء في الفريق.

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وكشفت صحيفة "جول" السعودية أن اللاعب طلب رفع قيمة عقده إلى 5 ملايين دولار، بدلا من 3 ملايين في الموسم الواحد.

وكانت الإدارة السابقة قد وعدت اللاعب بتحسين عقده في حال تحقيقه لقب هداف الدوري، وهو ما نجح المغربي في إحرازه بالإضافة إلى كسره الرقم القياسي الذي كان مسجلاً باسم الدولي السابق حمزة إدريس.

يُذكر أن عبد الرازق حمد الله شارك في 28 مباراة مع نادي النصر خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 35 هدف وصنع 9 أهداف.