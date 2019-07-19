رياضة | الأهلي يواجه البلاستيك اليوم ودياً استعداداً للمقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يواجه البلاستيك اليوم ودياً استعداداً للمقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية في السادسة مساء اليوم الجمعة أمام البلاستيك، ضمن الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



ويسعى الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين مع تجربة العديد من الأوراق الفنية قبل استئناف المباريات المتبقية فى مسابقة الدوري الممتاز.



وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب العودة من معسكر إسبانيا.