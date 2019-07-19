رياضة | الجهاز الفني للأهلي يؤكد تحسن حالة "نيدفيد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجهاز الفني للأهلي يؤكد تحسن حالة "نيدفيد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحسن حالة كريم نيدفيد لاعب الفريق الذي يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة التي أجراها مؤخرًا في ألمانيا تحت إشراف البروفسيور فايلر.



وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب عاد من ألمانيا خلال الأيام الماضية بعد الاطمئنان على ركبته، حيث خضع لفحوصات طبية أثبتت تحسن حالته وتقدمه في تنفيذ مراحل البرنامج التأهيلي ومن المقرر أن يستكمل البرنامج العلاجي في الجيم على هامش تدريبات الفريق الجماعية اليومية.



وأكد الجهاز الفني حرصه على تنفيذ كريم نيدفيد لبرنامجه العلاجي بدقة ودون تسرع ، مشيرا إلى أن التعجل في الدفع باللاعب في المراحل المتقدمة من التأهيل وتحديداً في تدريبات الجري حول الملعب أمر مرفوض تماما في الوقت الحالي ؛ من أجل تجهيزه بشكل مثالي للعودة بقوة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.