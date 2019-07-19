رياضة | نقطة تحول جديدة في صفقة نيمار وبرشلونة والسر "جوارديولا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقطة تحول جديدة في صفقة نيمار وبرشلونة والسر "جوارديولا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يريد بيع لاعبه البرازيلي نيمار خلال الصيف الحالي، لمنع كيليان مبابي من الرحيل عن صفوف الفريق، نحو بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وذكرت صحيفة الباييس الإسبانية ، أن الفريق الباريسي يريد التخلص من نيمار وراتبه وأزماته، من أجل الحفاظ على نجمه الفرنسي كيليان مبابي وتحسين عقده، لافتة إلى أن جوارديولا مدرب السيتي يتابع النجم الفرنسي الشاب بدقة ويأمل في انتقاله للسيتزن.

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ويسعى بارس لبيع نيمار والتمسك بمبابي وتحسين عقده لاقناعه بالبقاء مع الفريق .

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أكد لمسئولي الفريق الباريسي أن البارسا هو النادي الوحيد المستعد لتحمل خطر التوقيع مع نيمار.

وكانت تقارير صحفية، قد نقلت عرض برشلونة لباريس والذي تضمن قائمة لباريس سان جيرمان تضم 6 لاعبين يمكن إدراج اثنين منهم في الصفقة ، هذه القائمة تواجد فيها ، ‘‘فيليب كوتينيو ، عثمان ديمبيلي ، نيلسون سيميدو ، مالكوم ، إيفان راكيتيتش ، هوية اللاعب السادس غير معروفة بعد ، ولا يزال البارسا ينتظر رد النادي الباريسي.