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رياضة | جولة سياحية لرئيس الفيفا بمنطقة الاهرامات

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نظمت وزارة الشباب والرياضة  بالتعاون مع وزارة الآثار جولة سياحية جديدة لرئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو بمنطقة الاهرامات بالجيزة وذلك على هامش تواجده في مصر لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية التى تختتم اليوم الجمعة.

و استمع انفانتينو خلال الجولة الى شرح كامل للمنطقة الاثرية كما قام بزيارة الاهرامات وتمثال ابوالهول .

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وقد اعرب عن سعادته بمشاهدة احد ابرز علامات  الحضارة المصرية القديمة والنقوش الفرعونية على الجدران وطرق بناء قدماء المصريين للاهرامات ونحت تمثال ابو الهول ، مشيرا إلى ان هذه الآثار تعبر عن حضارة مصر العريقة والتى تمثل تاريخ بلد بأكمله.

 

وفى نهاية الجولة حرص على التقاط بعض الصور التذكارية .

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