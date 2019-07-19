رياضة | آرسنال يتوصل لإتفاق على ضم جوهرة فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آرسنال يتوصل لإتفاق على ضم جوهرة فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير انجليزي، اليوم الجمعة، عن توصل نادي آرسنال الإنجليزي إلى اتفاق مع مدافع سانت إيتيان الفرنسي ويليام ساليبا.

وتبعاً لشبكة "سكاي سبورتس" الانجليزية أن الاتفاق يقضي بعودة اللاعب إلى سانت إيتيان على سبيل الإعارة في الموسم القادم.

كما أن فريق توتنهام كان في مفاوضات مع الفريق القرنسي لضم ويليام صاحب الـ (18 عاما) لكنه لم يتقدم بعرض رسمي حتى الان.

يذكر ان لعب ويليام ساليبا 17 مباراة مع سانت إيتيان في الموسم الماضي، وكان هذا الصيف ضمن قائمة المنتخب الفرنسي في مونديال الشباب تحت 20 عامًا.