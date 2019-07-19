الامارات | نادي محلي يفتح صالات اللياقة البدنية والملاعب بالمجان لمدة شهر

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي محلي يفتح صالات اللياقة البدنية والملاعب بالمجان لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة وجدت القبول والاشادة من قبل الشارع الرياضي أعلن نادي الظفرة الرياضي عن فتحه لأبواب صالات اللياقة البدنية وملاعب كرة القدم ولمدة شهر كامل. وذكر النادي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن القرار جاء من منطلق حرصه على دعم وتنمية مجتمع منطقة الظفرة رياضياً". وأشار النادي إلى أن الفترة المجانية ستنطلق اعتباراً من يوم السبت 20/7/2019 ولمدة شهر في المراكز الرياضية التابعة للنادي في كل من مدن المرفأ وغياثي وجزيرة دلما.

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