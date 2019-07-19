الامارات | هذا ما حدث حينما التقت الجزائر والسنغال في مرحلة المجموعات؟

شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما حدث حينما التقت الجزائر والسنغال في مرحلة المجموعات؟ والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في يوم 27 يونيو 2019 التقت الجزائر مع السنغال 1-0 بملعب 30 يونيو في العاصمة المصرية القاهرة في مباراة المجموعة C لبطولة توتال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

سجل يوسف البلايلي بعد العودة من الاستراحة بأربع دقائق ليمنح ثعالب الصحراء فوزهم الثاني في البطولة.

ويوم "الجمعة" سيصطدمان من جديد أيضاً بالقاهرة لكن هذه المرة على ملعب القاهرة الدولي الشهير، وفي المباراة النهائية.

وهذه هي المرة الثامنة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية التي يجمع فيها النهائي فريقين التقيا من قبل بمرحلة المجموعات في نفس البطولة.

وأول هذه المرات كان في إثيوبيا 1968. غانا تغلبت على الكونغو الديمقراطية (الكونغو كينشاسا وقتها) 2-1 بمرحلة المجموعات، لكن الأخيرة قلبت الطاولة لتحقق اللقب بالفوز في النهائي 1-0.

مضيفة 1982 ليبيا تعادلت مع غانا 2-2 بمرحلة المجموعات. النهائي انتهى بالتعادل أيضاً 1-1 قبل أن تفوز غانا 7-6 بركلات الترجيح لتحقق لقبها الرابع (والأخير حتى الآن).

الكاميرون ونيجيريا تعادلتا 1-1 في مرحلة مجموعات نسخة المغرب 1988. الأسود التي لا تقهر فازت 1-0 في النهائي لتحقق لقبها الثاني في كأس الأمم الأفريقية.

الجزائر نفسها تعرضت لنفس الموقف من قبل حين استضافت البطولة عام 1990. حققت ثنائية الفوز على نيجيريا، 5-1 في المباراة الافتتاحية ثم 1-0 في النهائي لتحقق لقبها الأول في البطولة.

مضيفة 2006 مصر تغلبت على كوت ديفوار 3-1 بمرحلة المجموعات، قبل أن تفوز عليها بركلات الترجيح 4-2 بعد نهائي سلبي لتحقق لقبها الخامس. وبعدها بعامين في غانا 2008 كررت نفس الأمر بثنائية انتصارات على الكاميرون، 4-2 بمرحلة المجموعات ثم 1-0 في المباراة النهائية.

وآخر مرة حدث فيها هذا الموقف كانت في جنوب أفريقيا 2013. نيجيريا وبوركينا فاسو تعادلتا 1-1 في مرحلة المجموعات، لكن النسور السوبر فازت 1-0 في النهائي لتحقق لقبها الثالث في تاريخ كأس الأمم الأفريقية.

فهل ستلحق الجزائر بركب الفرق التي أكدت تفوقها السابق بمرحلة المجموعات، أم تعيد السنغال ما حققته الكونغو الديمقراطية قبل 51 عاماً؟