شكرا لقرائتكم أبوظبي للإعلام تطلق تطبيقاً يتيح لمشجعي 21 دولة متابعة البث الحصري المباشر للمباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوظبي - "الحياة" | منذ 16 ساعة في 18 يوليو 2019 - اخر تحديث في 18 يوليو 2019 / 22:54

أعلنت "أبوظبي للإعلام" عن إطلاق تطبيق "UFC Arabia" باللغة العربية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إطار الاتفاق الذي جرى توقيعها أخيراً مع مؤسسة "UFC" العالمية للفنون القتالية المختلطة.



ويسمح التطبيق لمتابعي ومشجعي بطولات "UFC" على مستوى المنطقة بمتابعة المباريات حصرياً من طريق خدمة البث المباشر عبر التطبيق، إلى جانب مشاهدة مجموعة من مقاطع الفيديو للمباريات، والإطلاع على التحديثات المباشرة لجميع فعاليات "UFC"، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى مكتبة ضخمة من المحتوى المتوفر باللغتين الإنكليزية والعربية.

ويمكن تحميل التطبيق الجديد عبر المتاجر الإلكترونية "آبل ستور" و"غوغل بلاي"، وسيكون متوفراً عبر الموقع الإلكتروني والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، فضلاً عن كونه يتمتع بخاصية تحويله إلى اللغة الانكليزية أيضاً.

وقال المدير التنفيذي لدائرة التلفزيون في "أبوظبي للإعلام" عبدالرحمن الحارثي: "يسرنا الترحيب بعودة UFC إلى أبوظبي عبر إطلاق تطبيق UFC Arabia المخصص لمتابعي هذه الرياضة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي سيوفر منصة فريدة تتيح لجميع عشاق هذه الرياضة على مستوى المنطقة فرصة لمشاهدة جميع فعاليات UFC من طريق البث المباشر الحصري، ما يؤكد التزامنا بنقل أهم الأحداث الرياضية حول العالم لمتابعينا في المنطقة".

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من جانبه، قال نائب الرئيس الأول في "UFC" للشؤون الدولية والمحتوى ديفيد شو: "سيوفر تطبيق UFC Arabia للجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا منصة واحدة لمتابعة جميع فعاليات UFC الحيّة والمباشرة والبرامج المُصاحبة، إذ نلتزم تعزيز نمو هذه الرياضة على مستوى المنطقة، وسيساعدنا التطبيق الجديد على تحقيق هذا الهدف المشترك".

ويتيح التطبيق إمكانية المتابعة الحصرية المباشرة لفعاليات "UFC"، ويوفر مجموعة متنوعة وواسعة من المحتوى، الذي يمكن الاستمتاع به خلال فترة تجريبية مجانية مدتها 30 يوماً مع قابلية إلغاء الاشتراك في أي وقت قبل انتهاء الفترة التجريبية".

وبعد انتهاء الفترة التجريبية، ستتوفر الخدمة برسم اشتراك قدره 4.99 دولار أميركي شهرياً أو 49.99 دولار سنوياً. وسيتوفر التطبيق في جميع الدول المدرجة بالدولار الأميركي، وسيتوفر بالعملة المحلية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وسيكون الاشتراك الشهري في الإمارات بقيمة 18.99 درهم، في حين يبلغ في السعودية 18.99 ريال، أما الاشتراك السنوي فسيكون في الإمارات 189.99 درهم. كما سيكون في المملكة بـ،189.99 ريال.

وسيتوفر تطبيق "UFC Arabia" باللغة العربية في الإمارات، والسعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، والبحرين، ومصر، والعراق، ولبنان، والأردن، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، وموريتانيا، وفلسطين، والصومال، وتشاد، وجيبوتي، واليمن، وأفغانستان، كما ستتوفر خدمة البث المباشر للفعاليات للمشتركين من الدول الواردة في القائمة.