شكرا لقرائتكم ايقاف ستاريدج ستة اسابيع لخرقه قوانين المراهنات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب - | منذ 19 ساعة في 18 يوليو 2019 - اخر تحديث في 18 يوليو 2019 / 19:21

أعلن الاتحاد الانكليزي لكرة القدم اليوم (الخميس) ان لجنة مستقلة خلصت إلى ايقاف مهاجم ليفربول السابق دانيال ستاريدج ستة اسابيع وتغريمه بسبب خرقه قوانين المراهنات، لكنه سيعمد الى استئناف القرار لاعتبار العقوبة غير صارمة.



ووجدت اللجنة أن المهاجم ابن الـ 29 عاما الذي ارتدى قميص منتخب "الاسود الثلاثة" 26 مرة، اوصى شقيقه للمراهنة على انتقاله المحتمل إلى إشبيلية الإسباني مع افتتاح سوق الانتقالات في كانون الثاني/يناير 2018.

وخلصت اللجنة إلى قرار إيقاف ستاريدج ستة اسابيع من المشاركة في اي مباراة محلية، مع أربعة اسابيع إضافية مع وقف التنفيذ، وتغريمه 75 الف جنيه استرليني (94 الف دولار).

واعلن الاتحاد المحلي انه سيستأنف قرار اللجنة التي برأت المهاجم الانكليزي من تسع تهم من اصل 11، لاعتقاده أن العقوبة يجب أن تكون اكثر صرامة، علما أن بامكان اللاعب ان يعاود نشاطه الكروي في 31 تموز/ يوليو، قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الانكليزي الممتاز.