شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يسافر لشرم الشيخ غداً لخوض معسكر الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسافر فريق الانتاج الحربى إلى مدينة شرم الشيخ صباح غد السبت للدخول فى معسكر مغلق هناك يستمر لمدة أسبوعين استعداداً للموسم الجديد.

وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، بينما ورحل عن صفوف الانتاج كلا من أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير.

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وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.