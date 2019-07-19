شكرا لقرائتكم الجبلاية: لا نية لنقل قمة الأهلى والزمالك إلى استاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن قمة الأهلى والزمالك المقرر لها 28 يوليو الجاري فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز ستقام في برج العرب كما هو محدد من قبل ولا نية لنقلها لاستاد القاهرة العالمي.

كانت هناك أنباء ترددت خلال الساعات الأخيرة عن نية مسئولى اتحاد الكرة فى إقامة قمة الأهلى والزمالك باستاد القاهرة الدولي، نظراً لقوة المباراة والتى يشاهدها الملايين حول العالم، وتحديداً بعد ظهور استاد القاهرة الدولى فى أبهي صوره بعد استضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري.



يتبقي 4 مباريات فى الدوري الممتاز للموسم الجاري 2017 – 2019 وهى:

الزمالك * الجونة

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الأهلي * المقاولون

الزمالك * الإسماعيلي

الأهلي * الزمالك.