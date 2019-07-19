شكرا لقرائتكم خسارة منتخب شباب الطائرة من كوريا ببطولة العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة هزيمة من نظيره الكورى بنتيجة 3/ 0 فى إطار ثان مواجهات بطولة العالم المقامة فى البحرين. Advertisements ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كلا من ، الأرجنتين و كوريا و كوبا. ومن المقرر أن يلتقى شباب الفراعنة مع كوبا غدا السبت، بعدما تقابل مع الأرجنتين أمس الخميس وخسر 3 /1 ، حيث استعد منتخبنا الوطنى لهذه البطولة بمعسكر مغلق فى بولندا و يقوده فنيا المدير الفنى حسام عبد العزيز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خسارة منتخب شباب الطائرة من كوريا ببطولة العالم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.