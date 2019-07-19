شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك بدون جمهور لتكافؤ الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن قمة الأهلى والزمالك، المقرر لها 28 يوليو الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ستكون بدون جمهور. وقال مسئولو اتحاد الكرة، إن التكافؤ فى الفرص وراء حضور الجماهير لقمة الأهلى والزمالك، خاصة أن لقاء الدور الأول أقيم بدون جمهور والاكتفاء بحضور أعضاء مجلس إدارة الناديين. ويتبقى للزمالك 3 مباريات مهمة فى الدورى أولها الجونة يوم الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.

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